组织犯罪严重引众怒 秘鲁反政府示威爆冲突酿死伤

（法新社利马15日电） 秘鲁总统赫里表示，今天在首都利马的集会活动发生暴力事件，造成至少1人丧生。赫里日前才上任，但未能平息民众对政治阶层的不满。秘鲁人权监察机构指出，另有102人受伤，其中包括24名平民和78名警察。

由青年主导的示威活动吸引了数以千计秘鲁民众走上街头，他们对当局未能解决日益恶化的犯罪危机感到愤怒，示威不仅发生在利马（Lima），也蔓延至其他城市。

夜幕降临时，部分抗议者试图冲破国会周边的安全屏障，部分群众还投掷石块并燃放烟火。防暴警察则使用催泪瓦斯进行驱散。

赫里（Jose Jeri）在社群平台X上表示：「我对时年32岁公民鲁伊斯（Eduardo Ruiz Sanz）的死亡深感遗憾。」但他未说明具体情况。

非政府组织国家人权协调机构指出，该男子可能遭到便衣警察开枪击中。法新社的画面还显示，一名警察被石块击中，脸部满是血迹。

赫里并称，这场「和平示威」已被犯罪分子渗透，目的是「制造混乱」。

过去数周，秘鲁一直遭受抗议活动冲击。国会上周表决通过时任总统博鲁阿尔特（Dina Boluarte）弹劾案，时任国会议长赫里出任临时总统，直至明年4月举行选举。批评者认为博鲁阿尔特应对犯罪激增负责，并认为她涉嫌贪腐。

现年49岁的自由职业者梅沙（Amanda Meza）在游行前往国会时告诉法新社：「我觉得大家都很不满，因为（政府）什么都没做。」

她指出：「国家没有提供任何安全保障。」她并说，勒索与包工杀人案件「在秘鲁大幅增加」。