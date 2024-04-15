缅甸叛军发动火箭炮攻击 造成4死12伤

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（法新社仰光15日电） 缅甸军政府官员今天表示，由反叛组织发动的火箭炮攻击共造成4人死亡、12人受伤，伤者包括军政府顶尖军校的学生。

面对持续升级的武装叛变行动，军政府正竭力维持对国家的控制。军政府指控，今天在中部城镇彬乌伦（Pyin Oo Lwin）发生的事件是针对平民的攻击行动。

军政府表示，来自当地「人民防卫部队」（People’s Defence Force）的成员昨晚「随机发射」11枚火箭炮，击中医院、寺院和旅馆。「人民防卫部队」拥有缅甸民主派人士成立的平行政府「全国团结政府」（National Unity Government）支持。

军政府指出，死者包括2名僧侣。

彬乌伦位于中部城市瓦城（Mandalay）附近，英国殖民时期是个山间避暑小镇，现为「国防学院」（Defence Services Academy）所在地。

国防学院相当于美国西点军校（West Point）或英国桑德赫斯特皇家军事学院（Royal Military Academy Sandhurst）。

缅甸军政府发言人绍敏通（Zaw Min Tun）证实， 国防学院有3名学生在攻击中受伤。

瓦城人民防卫部队发言人宣称，这次攻击是由他们的战士发动，并表示他们的目标就是这所军校。