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缅甸地震增至3471死 降雨不利灾区救援

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（法新社仰光6日电） 缅甸上月发生强震，造成重大伤亡。救援机构表示，部分灾区这周末持续降雨，恐使救援工作难度提高、灾民感染疾病风险攀升；联合国救援机构指出，需要更多帐篷安置无家可归者。

缅甸官方媒体报导，3月28日发生的这起强震，迄今已造成3471人死亡、4671人受伤，另有214人仍下落不明。

许多援助机构已示警，缅甸近来的异常降雨加上极端高温，可能使无家可归的地震生还者群体中，爆发霍乱等疾病。

造访缅甸灾区的联合国人道事务协调厅（Office for the Coordination of Humanitarian Affairs）负责人佛莱彻（Tom Fletcher）在社群平台X上发文说：「许多家庭在残破的家园外头餐风露宿，而且目睹亲友遗体从瓦砾堆中搬出来。（民众）真的担心会有更多地震接踵而至。」

佛莱彻说：「我们需要给这些生还者帐篷和希望，以利他们重建破碎的生活。」他也说，强有力且互相配合的行动，是尽可能挽救更多人命的关键。

缅甸的邻国，诸如中国、印度和其他东南亚国家，纷纷在过去一周派出救援人力和物资，协助缅甸受灾区的重建工作；这些地震灾区人口约有2800万。

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