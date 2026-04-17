缅甸总统大减刑 死刑一律改无期徒刑

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（法新社仰光17日电） 缅甸领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）今天以一纸命令为所有死囚减刑，是他2021年政变推翻民选政府并当上文人总统以来的首批正式举措之一。

敏昂莱领导的军政府2021年2月发动政变夺取缅甸政权，并在中止数十年后恢复死刑执行；据人权组织说法，被处决者以反对政变的异议人士为主。

根据联合国统计，到2022年时有超过130人被判死刑，但因缅甸法院体系不透明，确切数字难以掌握。

敏昂莱在担任武装部队司令5年后，直至本月12日才被任命为总统，此番政权移转被民主监督团体形容用文职包装军事统治。

军方高层称这次死刑减免与伴随部分政变后的打压措施撤销是一场和解，但批评者则认为这都只是表面功夫。

一份以敏昂莱名义发布的公告表示「所有获判死刑者，刑度将减为无期徒刑」。

缅甸2023年5月曾颁特赦令，撤销38名个别囚犯的死刑判决，但不是全面适用。

今天的措施是为庆祝缅甸新年「泼水节」（Thingyan）所发布更大规模特赦行动的一环，缅甸每逢国家重要假期常有赦免令发布。

声明指出，这次另将有超过4300名囚犯获释，其中包括179名外籍人士，且所有获判刑度在40年以下者，都将减刑1/6。