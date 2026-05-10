缓解人口萎缩冲击 南韩力推生育出现微婴儿潮

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（法新社首尔10日电） 经历多年持续低迷的统计数字，南韩新生儿人数终于小幅回升，不过各方专家对这波微婴儿潮的背后原因，看法不一。

南韩是全球出生率最低国家之一，政府近年来斥资鼓励国民多生小孩，希望缓解人口萎缩所带来的冲击。

南韩出生率在2023年跌至历史新低，此后开始回升，每月出生人数与前一年同期相比，持续成长。

根据统计部门数据，2月近2万3000名婴儿诞生，是这个月份7年来之最。

年增13.6%的幅度是自1981年有纪录以来，2月份增幅最大的一次。

首尔大学经济学教授洪锡哲（Hong Sok-chul，音译）表示，相关措施「颇具成效」。

洪锡哲说：「政府并非试图强迫结婚或生育…而是着重降低直接和间接成本，使这些选择更为合理。」

现年33岁的金宇珍（Kim Woo-jin，音译）表示，她从政府领取的抵用券，「在减轻怀孕、生产及育儿的经济负担上发挥重要作用」。

金宇珍提到，女儿去年出生时，她收到一笔200万韩元（约新台币4万4000元）补助，还有1张100万韩元（约新台币2万2000元）的生产费用抵用券，另有交通与产后护理补助。

这名上班族表示：「我相信（国家补助）大幅改善…在出生率的近期反弹中发挥作用。」

南韩也在婴儿出生后的第1年，每月支付家长100万韩元（约新台币2万2000元）育儿补助，其他政策还包括为年轻家庭购屋提供低利贷款、扩大亲职假，以及补贴生育治疗费用。

部分企业也为有子女的员工发放高额奖金，然而对于某些夫妇来说，这些奖励措施收效甚微。

自由接案者金秀珍表示，政府的支援「实际上…提供的实质协助有限」。

她告诉法新社，「问题不仅仅在于几百万韩元」，并举出天价补习费、校园霸凌盛行，以及人工智慧带来的失业威胁等更广泛的社会问题。

同为首尔大学的人口学家李相林（Lee Sang-lim，音译）表示，「很难」就此断言最新政策导致出生率回升。他指出，几项措施直到2024年初才开始推行，距离成长明显出现，不足9个月。

他表示，逾10年来旨在提升生育率的政策，或许在改善生育和育儿环境方面发挥作用。

南韩每名女性平均生育子女数，去年从0.75回升至0.8，但仍远低于维持人口所需的2.1门槛。

对于这波微婴儿潮，各方理论纷陈，并牵涉其能否持久的问题。

资料及统计部官员朴贤荣（Park Hyun-jung，音译）2月表示，出生人数回升，部分反映1990年代初期出生，人口较多世代所带来的「回声效应」，这批人目前正处于育龄高峰期。

年轻世代对婚外生育的传统偏见似乎也有所减少，根据官方数据，婚外出生婴儿数在2002年至2024年间几乎翻倍。

尽管如此，2024年婚外出生的婴儿仅占总数5.8%。

李相林表示，近期这波回升主要是由疫情期间延后的婚育行为驱动，但他补充，1990年代出生的世代似乎「更以家庭为重」。

他表示，「很难将此定义为人口转折点」。他并警告，一旦这个世代超过育龄高峰期，出生人数可能再度「快速」下滑。

洪锡哲表示，「持续积极的政策支援将有其必要」，「目前的回升虽然正面，但对于长期人口更替而言仍属不足」。