缠讼8年 裘莉与小布达成离婚协议

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（法新社洛杉矶30日电） 美国影星安洁莉娜裘莉（Angelina Jolie）与布莱德彼特（Brad Pitt）据说已达成离婚协议，终结好莱坞史上耗时最久、争议最多的离婚官司之一。

「时人杂志」（People）等外媒报导，安洁莉娜裘莉的律师赛门（James Simon）证实他的委托人已和布莱德彼特达成协议。

赛门发布声明说：「安洁莉娜（裘莉）8年多前诉请与（布莱德）彼特先生离婚。」声明说，「她和孩子们舍下了他们所有与彼特先生共享的财产。自那时起，她就把焦点着重在替家人寻找平静并疗伤。」

声明说：「这只是8年前展开的一段冗长进程的一环。坦白说，安洁莉娜（裘莉）心力交瘁，但很欣慰这一部分已告终。」

法院文件还未提交，双方的协议仍需法官签署。

安洁莉娜裘莉与布莱德彼特2004年拍摄电影「史密斯任务」（Mr. & Mrs. Smith）相识相恋，2014年结为夫妻。这两位奥斯卡金像奖得主育有6名子女。

女方2016年诉请离婚，称男方曾在一架从欧洲出发的私人飞机上对她和孩子们暴力相向。

法官2019年宣布两人离异且恢复单身，但财产分配和子女监护权仍需另行解决。

女方律师说，现年49岁的安洁莉娜裘莉与61岁的布莱德彼特今天签下离婚协议。