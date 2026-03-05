网路封锁逾120小时 伊朗通讯几乎瘫痪

（法新社巴黎5日电） 网路监测机构Netblocks今天说，伊朗的网路连线仍「仅剩约正常水准的1%」，多数伊朗人难以获取独立新闻或对外联系。

以色列与美国发动空袭后，伊朗当局于2月28日切断网路，使全国陷入资讯封锁状态。

Netblocks今天在社群平台X上发文表示：「伊朗网路中断迄今已超过120小时，连线状况仍持续在正常水准的约1%。」

部分伊朗人仅能在一天中短暂连上网路并发送讯息，另一些人则转而使用非法的「星链」（Starlink）卫星网路，这是美国亿万富豪马斯克（Elon Musk）拥有的卫星网路服务。

目前，从海外拨打伊朗的手机或市话几乎不可能接通。

一名要求匿名的德黑兰居民透过讯息告诉法新社：「网路速度非常慢。」他还说：「根本无法通话，语音讯息也传不出去，只能传文字。」

Netblocks表示，伊朗电信业者目前还发送讯息「威胁试图连结全球网路的用户将面临法律行动」。

伊朗曾于1月全国爆发大规模抗议时将网路中断数周，去年6月与以色列爆发为期12天战争期间也曾切断网路。

伊朗西部布堪（Bukan）一名不愿具名的居民透过讯息向法新社表示：「这里的网路情况极差。网路连线时有时无，速度很慢，虚拟私人网路（VPN）根本用不了。」

一般情况下，伊朗民众会使用虚拟私人网路连结被伊朗禁用的Instagram等西方网路服务。