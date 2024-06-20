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罗马尼亚总统放弃竞选 荷兰总理将接任北约秘书长

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（法新社布加勒斯特20日电） 在角逐下届北大西洋公约组织秘书长的竞争中，荷兰总理吕特的唯一对手罗马尼亚总统约翰尼斯今天宣布退出，吕特于是在北约面临关键时刻之际胜出。

罗马尼亚国防最高委员会（Supreme Council of National Defense）今天表示，总统约翰尼斯（Klaus Iohannis）正式宣布退出竞逐北约（NATO）秘书长职位，且罗马尼亚支持吕特出任该职。

北约32个成员国预计接下来几天正式任命57岁政坛老将吕特（Mark Rutte）担任秘书长，好让他在现任秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）于10月1日结束任期后接任。

即将卸任总理的吕特将在西方盟邦面临危机之际接掌北约，俄罗斯全面入侵乌克兰的战争持续拖延，而美国前总统川普（Donald Trump）奋力争取11月重返总统大位。

吕特的执政联盟于去年垮台后，他便宣布竞逐北约秘书长一职。坚定声援乌克兰的吕特迅速获得美国、英国、法国及德国重量级人物支持。

然而，吕特必须运用自己担任荷兰总理近14年来累积的所有外交技巧，好说服以土耳其及匈牙利为首的顽固北约成员。

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