美中气候特使换人后首会 承诺共减甲烷排放

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（法新社华盛顿10日电） 美中双方的气候特使会谈后，两国允诺携手共同减少甲烷排放。美中是世界两个最大排放国。

在分别接替前任的解振华、凯瑞（John Kerry）后，中国气候变化事务特使刘振民和白宫气候顾问波德斯达（John Podesta）两名新继任者这次首度会面。之前解、凯两人非同寻常的密切关系，帮助两国去年在杜拜的COP28联合国气候峰会达成共识。

美国国务院在声明中指出，本周在华盛顿举行为期两天的会谈中，两人盼共同找出「能让今年于亚塞拜然首都巴库所举行COP29峰会成功的方法」。

世界最大甲烷排放源的中国，去年在杜拜峰会前承诺制定一项广泛计画来处理甲烷排放此一棘手政治问题。中国的甲烷排放多来自煤矿开采。

两国表示届时将在巴库共同举办第2次相关会议，讨论减少甲烷和其他非二氧化碳温室气体。

声明中说：「双方致力于促进双边合作，并着手打造减排技术的量能。」

双方还同意改善监测和标准，「用以在2020年代实现甲烷排放的显着控制和减少」。

然而，中国尚未签署一项由美国和欧盟领衔的全球承诺，这项承诺设定到2030年底前将全球甲烷排放量相较2020年的水准，能做到至少减30%。

甲烷对暖化的冲击，比最普遍温室气体的二氧化碳更强，所幸在大气停留的时间更短，只有几年而非几个世纪。石油、天然气生产以及农业都会排放甲烷。（译者：林沂锋/核稿：陈亦伟）