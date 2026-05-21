美伊战争僵局未解 川普坦言出席长子婚礼「时机不佳」

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（法新社华盛顿21日电） 美国总统川普今天表示，他会尽量出席长子小唐纳．川普（Donald Trump Jr.）的婚礼，但因美伊战争僵局未解，现在「时机不佳」。

美国媒体报导，48岁的小唐纳．川普预计本周末再婚，在巴哈马（Bahamas）迎娶安德森（Bettina Anderson）。

但此时，川普正致力推动一项协议以结束美伊战争。这场战争导致川普民调支持率下滑，在今年11月期中选举前，引发选民对生活成本上升的不满。

当被问及是否会出席儿子婚礼时，川普在白宫椭圆形办公室对记者表示：「他希望我去。那只是一场私人的小型婚礼，我会尽量赶去参加。」

川普表示，「我告诉他，『这对我来说时机并不太好。我现在有件伊朗的事，还有其他的事要处理』」，并称如果他在战争仍陷入僵局期间出席婚礼，媒体会如何报导这件事。

川普说：「这件事我怎么做都不会赢。如果我去参加，我会被骂，如果我不去参加，我也会被修理，当然，是被假新闻…希望他们的婚姻美满。」

小唐纳．川普是川普集团（The Trump Organization）执行副总裁，也是父亲「让美国再次伟大」（MAGA）政治路线的积极支持者。川普集团是川普家族旗下的高级房产企业集团。

他经常出现在父亲身边，包括本月稍早，父子两人一同从佛罗里达州的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）返回白宫。

小唐纳．川普去年表示，他「也许有一天」会竞选总统。川普的第二任、也是最后一任总统任期将于2029年1月到期，而这位共和党籍总统尚未指定接班人。（编译：徐睿承）