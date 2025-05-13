美伊第4轮核谈判结束 华盛顿翌日祭出新制裁

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（法新社华盛顿12日电） 尽管美国与伊朗就敏感的核议题持续谈判之际，华盛顿今天仍宣布对伊朗核计画祭出新的制裁。

美国最新制裁锁定3名伊朗公民，以及1个与伊朗国防创新与研究组织（Organization of Defensive Innovation and Research）有来往的伊朗实体。

美国国务卿卢比欧（Marc Rubio）在声明中表示：「伊朗持续大幅扩张核计划，并进行用于核武与核武运载系统的双用途研发活动。」

卢比欧说，伊朗是世界上唯一浓缩铀纯度达60%，但却没有核武的国家。

此一纯度远超过2015年核协议所定3.67%最高限制。美国总统川普在第1任期退出核协议。制造核武需要90%纯度的浓缩铀。

美伊第4轮核谈判结束，会后并未宣布取得重大突破，但双方态度均审慎乐观，美方隔日宣布新的制裁措施。

美伊上个月展开核谈判，目的盼达成一项阻止伊朗拥有核武的新协议，不过伊朗否认打造核武。

美国制裁的对象是核计画3名高阶官员与1间名为Fuya Pars Prospective Technologists的公司，制裁将冻结个人与实体在美国可能拥有的任何资产，并禁止与他们有商业往来。

美国国务院表示：「Fuya Pars Prospective Technologists（又名Ideal Vacuum）是伊朗国防创新与研究组织的附属公司，它试图从外国供应商取得并自行制造可用于核武研发的设备。」