美伊谈判破裂 中东民众忧惧战火再起

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（法新社杜哈12日电） 美国与伊朗的谈判破局后，恐惧情绪在中东地区蔓延。美国总统川普下令封锁荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），让紧张情势雪上加霜，外界担忧战火将再次点燃。

美国副总统范斯（JD Vance）在巴基斯坦首都伊斯兰马巴德（Islamabad）逾20小时谈判无果之后坦言，美伊之间存在重大分歧，眼下根本无法化解。

未来情势将如何发展、双方是否会继续遵守两周的停火协议，现在谁也说不准。美国与伊朗代表团在未达成协议的情况下，都已离开巴基斯坦。

对这次谈判破局，地区上许多民众并未感到意外。

一项最新民调显示，只有10%的以色列民众认为对伊朗的战争是「重大胜利」，相较之下，有32%的人认为是失败。

法新社报导，在伊朗的民众曾一度抱有希望，盼可经由谈判化解敌对，但期待也很快落空。

伊朗首都德黑兰一家出口公司30岁员工玛莎（Mahsa）说：「我真的很希望他们能达成和平…这近45天来，我看每个人都处于高度压力下，情况很糟。」

在中东其他地区，由于谈判破裂，未来不确定性有增无减。

在紧绷之际，川普总统今天下令对荷莫兹海峡立即实施海上封锁，宣称要拦截任何缴交过路费给德黑兰的船只，并防止伊朗未来取得石油收益。如此一来，情况更是雪上加霜（编译：纪锦玲）