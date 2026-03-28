美众院共和党挡参院法案 机场安检乱象恐延烧

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（法新社华盛顿27日电） 美国联邦众议院共和党人今天实质上封杀参议院试图结束长达数周预算僵局的提案。这场僵局迫使数以千计的机场安检人员无薪工作，而白宫已下令最终必须对安检人员进行补偿。

众议院议长强生（Mike Johnson）抨击联邦参议院的跨党派法案是个「笑话」，并表示他的共和党同僚将提出另一版本，为运输安全局（TSA）人员、移民执法人员与边境巡逻队（Border Patrol）人员提供完整经费。

然而，随着联邦资金缺口以及美国各大机场数周来的混乱状况将持续，白宫表示，总统川普今天签署备忘录，命令政府解决「前所未见的紧急情况」，并寻找支付给TSA人员薪资所需的资金。

尽管官员还不清楚如何筹措资金，但监管TSA等多个机构的国土安全部在社群平台X上发文指出，「TSA人员最早应可在3月30日星期一开始领到薪水」。

由于联邦政府部分停摆，自2月中旬以来，负责检查乘客、行李与货物安全的TSA人员便领不到薪水。这个僵局导致航班严重延误。法新社记者今天在休士顿的国际机场目击，安检队伍大排长龙，机场人员向旅客发放瓶装水。

这场资金争议聚焦于在野党民主党人要求改革移民暨海关执法局（ICE）。ICE因使用激进的执法手段而在全美遭受批评。

联邦参议员今天凌晨投票表决，通过2026年国土安全部预算案，但将ICE与美国边境巡逻队排除在外。

这项法案将为TSA、美国海岸防卫队以及联邦紧急事故管理总署（Federal Emergency Management Agency）等部门提供资金，但未纳入民主党人提议的改革内容。

即使ICE或边境巡逻队缺乏资金，任务的执行也不会因此受阻，因为共和党掌控的国会已在2025年指示，为这两个机构拨出大量额外经费。

强生表示，共和党人不会配合参议院的努力。他对媒体说，「昨晚使出的手段根本是个笑话」，并批评参议院一致通过的法案让美国边界安全堪忧。

身为川普盟友的强生说，共和党将提出一项法案，将国土安全部的现有资金水准延长到5月22日，包括拨给ICE与美国边境巡逻队的资金。