美众院否决限制总统战争权 川普续获共和党支持

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（法新社华盛顿16日电） 美国联邦众议院今天否决一项民主党提案，内容主张只有在国会援权下，总统川普才能继续对伊朗动武。这是民主党推动让国会重回战争权核心过程中又一次挫败。

法新社报导，美国会对已经持续6周的中东战事日益不安，担心战争成本不断攀升、最终结局不明朗，战争扩大下的风险。值此之际，民主党议员强推这项议案进入众院院会表决。

今天的表决大致是依党派路线而投票，共和党议员接近全数投下反对票，不过也有一人跑票、另一人弃权。而民主党方面，也有一位议员投票反对自家议案。

民主党人认为，川普在2月28日与以色列发动的这场冲突，未经国会授权程序；而根据美国宪法，宣战权属于国会。

众院外交委员会首席民主党议员米克斯（Gregory Meeks）在投票前表示：「我们正站在悬崖边缘，国会必须在这位总统把大家推下悬崖前采取行动。我们每拖延一天，就更接近一场无法脱身的战争。」

与3月民主党所提类似议案相比，这次投票结果的差距已缩小，但来自共和党的支持终究不足。

川普至今仍有共和党广泛支持，尽管部分议员不满政府拒绝公开说明战争财政与军事负担。

在15日至16日的国会听证会上，白宫预算主任伏特（Russ Vought）拒绝估算纳税人所需负担的费用，也未证实参院预算委员会首席民主党议员默克利（Jeff Merkley）估算的500亿美元。

民主党强调，尽管限制总统战争权的提案屡遭否决，但还是具有意义的，因为能迫使国会议员明确表态。（编译：纪锦玲）