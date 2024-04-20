美众院将表决援以乌台法案 白宫：全球关注

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（法新社华盛顿19日电） 美国联邦众议院准备在明天进行攸关乌克兰、以色列和台湾等重大对外援助计画的表决，同时也牵动短影音平台TikTok在美国的命运。白宫表示「全世界都在关注国会的行动」。

一连串关于950亿美元对外援助和武器法案的表决预定下午1时（台湾时间21日凌晨1时）展开，陷入困境的共和党籍众议院议长强生（Mike Johnson）将需要民主党的支持才能让法案过关。

这些法案是经过数月激烈谈判、美国盟邦施压以及乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）一再请求援助所促成。

美国总统拜登和自家民主党国会议员数月来为乌克兰推动新的重大军援计画。但共和党人在党内总统参选人川普影响下，愈来愈不愿意为乌克兰与俄罗斯旷日持久的战争提供乌方资金。

强生在犹豫数月后终于支持约600亿美元的援乌计画，其中包括经援和武器。他说：「坦白说，我宁愿送乌克兰子弹，也不愿送美国子弟。」

法案也允许拜登政府没收和出售俄罗斯资产，以向乌克兰提供经费以助重建，此举获得其他七大工业国集团（G7）国家支持。

一笔总计130亿美元的军事援助则是分配给以色列，以色列正在加萨走廊（Gaza Strip）与巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）交战。这笔钱主要将用于加强以色列「铁穹」（Iron Dome）防空系统。

法案文本显示，超过90亿美元将专门用于因应「加萨以及世界各地其他弱势群体对人道主义援助的迫切需求」。

此外在拜登要求下，约80亿美元将用于抗衡中国，藉由投资潜舰基础设施以及在开发中国家推动建设计画，与北京竞逐。

有数十亿美元将用于对台湾的武器援助。

还有一项条款将迫使TikTok脱离中国母公司字节跳动（ByteDance），否则将在美国面临全国性禁令。TikTok在美国拥有约1.7亿用户。

TikTok深受年轻人欢迎，西方官员曾对此示警，声称TikTok屈从于北京沦为宣传管道，但业者否认这些指控。

白宫今天在声明中表示「强力支持」这次的立法。

声明说「全世界都在关注国会的行动」，还说一旦国会两院通过法案，拜登将立即签署。

这一切可能会在短短几天内完成，因为联邦参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）已承诺，一旦众议院通过这些措施，民主党占多数的参议院将迅速行动。

外界认盟邦将乐见美国众议院通过这些法案，但强生却可能因此下台。一些共和党籍极右翼议员已警告，他们可能会因强生推动这些法案而罢免他。

共和党众议员泰勒葛林（Marjorie Taylor Greene）说：「我们的共和党籍议长简直就是受民主党摆布，提供他们想要的一切。」