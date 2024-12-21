美众院通过经费法案送参院 避免政府局部停摆 afp_tickers 此内容发布于 2024年12月21日 - 02:35 1 分钟 （法新社华盛顿20日电） 美国联邦众议院今天赶在午夜期限前通过经费法案，避免联邦政府局部停摆。参议院也必须通过法案，然后呈交总统拜登签署生效。根据法案，政府拨款期限将延长至明年3月中。 阅读最长 相关内容 外交事务 瑞士顶级大学加紧对中国学生审查：中国学生留学之路何去何从？ 更多阅览 瑞士顶级大学加紧对中国学生审查：中国学生留学之路何去何从？ 相关内容 身份认同 瑞士最有名的变性者：后悔变成女人 更多阅览 瑞士最有名的变性者：后悔变成女人 相关内容 联邦政治 1000万人口，瑞士会被移民撑爆吗？ 更多阅览 1000万人口，瑞士会被移民撑爆吗？ 相关内容 科学 中国太阳能“独霸全球”，瑞士如何破局？ 更多阅览 中国太阳能“独霸全球”，瑞士如何破局？ 相关内容 生活&养老 瑞士花园何以遍地黄金？ 更多阅览 瑞士花园何以遍地黄金？ 讨论最多 下一个 以前 相关内容 讨论 提问者： 本杰明·冯·威尔 您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？ 2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。 参与讨论 2024年12月12日 15 赞 39 留言 查看讨论 相关内容 讨论 提问者： 策诺·佐卡泰利 瑞士有哪些“奇葩事”？你想知道吗？ 知道吗，在瑞士，养单只豚鼠宠物是违法的！“嗡嗡球”(hornuss)真的嗡嗡响吗？还有，瑞士外交官在埃及意外发现自己曾祖父的木乃伊，这个故事是真的吗？ 参与讨论 2024年11月26日 12 赞 24 留言 查看讨论 相关内容 讨论 提问者： 詹尼斯·马夫里斯 未来的瑞士中立模式是什么？ 瑞士的中立性在当前的国际局势中确实面临挑战，但这并不意味着中立政策完全失效。相反，瑞士可能需要在保持中立的同时，灵活应对国际变化，以维护其国家利益和安全。 参与讨论 2024年11月13日 376 赞 259 留言 查看讨论 阅读最长