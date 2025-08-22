The Swiss voice in the world since 1935

美佛州致命车祸掀争议 川普政府停发卡车司机签证

（法新社华盛顿21日电） 美国一起致命车祸引发全国关注后，总统川普政府今天突然停止核发签证给卡车司机，这是当局近期针对外国访客所采取的最新重大措施。

国务卿卢比欧（Marco Rubio）在社群媒体X上写道：「即刻起，我们暂停所有商业卡车司机的工作签证核发。」

他写道：「在美国道路上驾驶大型联结车的外籍司机数量增加，危及美国民众性命，并抢走美国卡车司机饭碗。」

一名卡车司机在佛罗里达州公路违规回转，导致3人丧命，并遭到起诉。

根据联邦官员说法，肇事司机辛赫（Harjinder Singh）来自印度，据称是自墨西哥非法入境美国，且事故后还未能通过英语测验。

本案受到媒体高度关注，并受到由共和党掌控的佛罗里达州官员大作文章。佛州副州长今天甚至与移民官员一同飞往加州，亲自将辛赫押解回来。

这起车祸之所以带有政治色彩，是因为辛赫在加州取得商业驾照，并居住于此。加州由民主党执政，长期反对川普打击移民的行动。

运输部长达菲（Sean Duffy）表示：「这起车祸是场本可避免的悲剧，由鲁莽决定直接导致，又因可耻的疏失而雪上加霜。」

加州州长纽松（Gavin Newsom）的办公室回应指出，川普领导下的联邦政府曾核发工作许可给寻求庇护的辛赫，加州已配合押解辛赫。

早在这起车祸发生前，共和党议员就已将矛头指向外籍卡车司机，指称事故数量增加，但并未提供与移民直接相关的证据。

今年6月，达菲发布指令，要求卡车司机必须说英语。

卡车司机一向会被要求通过包含基本英语能力的测验，但2016年在前总统欧巴马任内，当局曾被指示不得仅因语言能力不足而不让卡车司机上路。

根据联邦数据，2000年至2021年间，美国外籍卡车司机人数增加了一倍以上，达到72万人。

外籍驾驶如今占业界18%，与美国整体劳动市场比例相当，但对于长期以白人、工人阶级男性为主的职业来说，这是一大转变。

根据产业团体的说法，超过半数的外籍司机来自拉丁美洲，近年来有不少人来自印度与东欧国家，尤其是乌克兰。

