美关税压力大印度考虑减税 专家：有助提振需求

（法新社孟买24日电） 印度准备迎接美国严苛的关税之际，专家表示，总理莫迪（Narendra Modi）推动大幅削减日常用品消费税，每年可带来数以十亿计美元减税，并提振印度经济的需求。

为惩罚新德里从俄罗斯购买石油，美国总统川普威胁将对印度加徵25%关税，使印度出口美国的商品总税率高达50%。

这项即将推出的措施使印度这个世界第五大经济体的前景蒙上阴影，印度出口商警告，订单将大幅减少，失业人数也将大幅增加。

新德里称华盛顿的举动「不公平、不公正、不合理」，但已在寻求缓解冲击。莫迪上周在庆祝印度独立的年度演说中，承诺「降低老百姓的税赋负担」。

经济学家表示，他提出的商品与服务税（GST）削减方案，将使从小型汽车到空调等所有商品对消费者来说都更加便宜。

目前，商品与服务税采用复杂的四级结构，税率从5%到28%不等。

川普的关税及其对一般印度民众的影响，将取决于俄乌和平协议的进展，以及新德里能否在川普8月27日的最后期限前找到替代石油供应商。

但专家表示，莫迪的税改可能减少130亿至170亿美元税收，有助提振需求。

Emkay Global Financial Services的分析师表示，这是「旨在促进国内消费、值得欢迎的改革」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）