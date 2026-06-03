美军司令称南韩是插向中国的匕首 北韩痛斥美国意欲围堵北京

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（法新社首尔3日电） 驻韩美军司令布朗森日前将南韩比喻为「插向亚洲心脏的匕首」。北韩今天痛斥这种说法反映华盛顿意欲围堵中国的战略，南韩方面则表示已注意布朗森的言论并保持持沟通。

外界揣测美国可能寻求扩大驻韩美军（USFK）角色，使其承担反制中国区域影响力的任务。布朗森（Xavier Brunson）便是在此背景下于受访时发表上述言论。

目前约有2万8500名美军部署在南韩，协助防卫拥有核武力量的北韩。

官方性质的北韩中央通信社（Korean Central News Agency）发表分析人士金明哲（Kim Myong Chol）的评论，称布朗森所言显示美国是「骚扰和平的首谋与世界上最恶劣的战争帝国」。金明哲目前旅居日本，外界视他为北韩非官方的海外发言人。

金明哲表示，这些言论反映出华盛顿意图将南韩「作为地缘政治的重要工具，实现其以围堵中国为目标的区域战略。」

数十年来，中国一直是北韩最主要的贸易伙伴，也是北韩外交与经济的关键支持者。

南韩总统府周末表示已注意到布朗森的言论，并称一直在「就所有相关议题，透过各层级管道保持沟通」。

包括News1与中央东洋广播（JTBC）在内的南韩媒体报导，首尔已就此事向美方表达关切。

陆军上将布朗森在采访中表示：「当（中国人）从中国东部沿海向外眺望，首先看到的就是南韩，一把插向亚洲心脏的匕首。」

根据美国陆军战争学院（US Army War College）战略研究所发布的访谈逐字稿，布朗森也将日本比喻为对抗中国区域野心的「盾牌」。

北京驻首尔大使馆上周公开谴责相关言论「已经越线」并且「充满对中国的敌意与攻击」，质问这些言论是否已经获得华府授权。