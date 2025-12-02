美军对疑运毒船连2击致命 白宫：合法授权层层核定

（法新社华盛顿1日电） 美媒报导，美军在加勒比海对一艘疑似毒枭船发动两度攻击，造成幸存人员全数身亡。白宫今天证实，第2次打击是由海军上将布莱德雷下令的，他是经战争部长赫格塞斯授权的。

「华盛顿邮报」（The Washington Post）上周报导，美军在9月2日对一艘疑似私枭船展开第1次空袭，随后见到还有两人活着，又发出第2次打击，导致幸存的两人最终身亡。

川普当时宣布，在一场「动能攻击」（ kinetic strike）行动中，有11名毒枭身亡，他们疑似是委内瑞拉黑帮「阿拉瓜火车」（Tren de Aragua）成员。

白宫今天表示，第2次攻击是由领导特种作战司令部（Special Operations Command）的布莱德雷上将（Frank Bradley）下令的，有关行动是在职权范围内，合法执行的。

白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）向媒体指出，布莱德雷上将「完全是在其职权与法律授权下指挥这次行动，以确认船只被摧毁，同时消除美国所面临的威胁」。

她说，是战争部长赫格塞斯「授权布莱德雷执行有关武力打击」。

赫格塞斯（Pete Hegseth）本人坚称这些攻击是合法的。他最近在X平台发文表示，那次军事行动「符合武装冲突法规定，经最优秀的军事及文官法律专家检视通过，也经过指挥系统的层层核定」。

川普政府坚称，美军正与「毒品恐怖分子」实质作战。

不过，法新社报导，9月2日的军事行动显然违反五角大厦自身的「战争法手册」（Law of War Manual），其中明文规定：「例如，下令攻击遇难船只，属明显非法。」（编译：纪锦玲）