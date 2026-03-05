美军支援飞机获准使用法国空军基地

（法新社巴黎5日电） 法国参谋总部今天表示，美国军方支援飞机已获准使用法国一座空军基地，并称已获得「充分保证」这些飞机未参与对伊朗的攻击行动。

法国参谋总部在声明中表示：「提供作战支援的美国飞机（非战斗机）已获允许进入法国伊斯特瑞（Istres）空军基地。」

「法国要求相关资产绝不可参与美国对伊朗发起的行动，只能严格用于支援防卫我们的区域伙伴，法国已就此获得充分保证。」

声明并指出：「这属于北大西洋公约组织（NATO）架构下的例行程序。」

另外，法国国防部长沃特兰（Catherine Vautrin）表示：「加油机是加油站，不是战斗机。」

「所以重点显然在于加油能力，这是总统唯一授权的项目。」

自美国与以色列上月28日开始对伊朗发动攻击以来，法国采取总统马克宏（Emmanuel Macron）所说的纯防御性立场。

马克宏3日表示，法国已派遣航舰「戴高乐号」（Charles de Gaulle）及其他军事资产前往地中海。

他说，法国与卡达、科威特、阿拉伯联合大公国有防卫协议，与约旦和伊拉克之间也有「坚实承诺」，这些国家全都遭到伊朗攻击。

沃特兰今天稍早向RTL电台表示，位于阿联的两处法国基地遭到伊朗攻击，但尚不清楚是否被刻意当成目标。她并补充道，6架飙风战斗机（Rafale）已抵达阿联。

法国左翼政界人士警告，法国可能会被卷入这场战争。