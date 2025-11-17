美军航母抵加勒比海打击贩毒 同步打击东太平洋毒船

（法新社华盛顿16日电） 美军今天宣布，为加强反毒行动，一艘美国航空母舰已部署到加勒比海，此举势必激怒委内瑞拉，同时美军也在东太平洋袭击另一艘涉嫌运毒的船只。

美国总统川普已下令在加勒比海增兵，作为反毒品走私行动的一环，但外界普遍猜测华府可能正考虑对委内瑞拉强人马杜洛（Nicolas Maduro）进行军事介入行动。 负责监督在拉丁美洲和加勒比海地区军力的美军南方司令部（SOUTHCOM）先前表示，福特号（USS Gerald R. Ford）航舰打击群已进入其负责的辖区范围。 美军南方司令部今天在声明中宣布，该打击群已进入加勒比海，并表示此举是遵照川普「瓦解跨国犯罪组织、打击毒品恐怖主义以捍卫美国本土」的指令。 这支打击群包括美国最先进的航空母舰、两艘导弹驱逐舰，以及其他支援舰艇与军机。这支打击群将与已部署在加勒比海的多艘军舰会合，此次部署行动被称为「南方之矛行动」（Operation Southern Spear）。 美国南方司令部宣布，在执行该行动的过程中，昨天在东太平洋执行一次打击，导致3名嫌犯丧生。

根据法新社对公开数据的统计，自9月展开这项反毒品走私的军事行动以来，美军已在国际水域击毙至少83名被控运毒的人员。 美国没有公布任何细节证实其主张，即在加勒比海和东太平洋进行的20多次袭击中，所针对的人员确实是贩毒者。