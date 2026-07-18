美军连续第7晚空袭 伊朗继续轰区域美基地报复

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（法新社德黑兰18日电） 中东地区连续第7天晚间爆发更激烈的轰炸。伊朗称美军空袭至少酿3人死亡，伊朗则以攻击科威特及约旦多处美军据点作为报复。

伊朗革命卫队今天表示，两艘在美国情报机构指引下行驶的油轮，在荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）触雷爆炸，不过美国军方对此迅速否认。

革命卫队同时在国营电视台表示，他们已经拦截4艘试图行经荷莫兹海峡的船只。

与此同时，美军中央司令部（US Central Command）在X平台发布声明指出，驻中东美军持续对伊朗发动打击，以进一步削弱伊朗军事能力。

自双方重启交火以来，这是规模最大的一次升级。伊朗指控美军攻击包括机场、火车站及两座桥梁等民用基础设施，并表示伊朗已对美国在中东多处资产展开反击。

美国总统川普先前扬言打击伊朗基础设施，但美方到昨天都尚未证实是否已付诸行动。

伊朗最高领袖资深军事顾问雷萨伊（Major General Mohsen Rezaei）表示，若美方攻击再持续个两、三天，德黑兰将恢复「全方位攻击行动」。

伊朗伊斯兰共和国广播电视台（IRIB）引述雷萨伊说：「伊朗不会再只局限于等量报复。」

官方的伊朗通讯社（IRNA）今天报导，美军空袭造成伊朗南部霍尔木兹甘省（Hormozgan）3人死亡、8人受伤。

伊朗军方表示，为报复美方攻击，已对科威特及约旦境内美军据点发动攻击。

在科威特，伊朗部队锁定阿迪里营（Al-Adiri）内的弹药库、阿里萨利姆基地（Ali Al-Salem Base）总部建筑与多座弹药库，以及若干交通桥梁。

在约旦，伊朗则攻击阿尔阿兹拉克基地（Al-Azraq Base）内的燃料槽。

法国智库「尚饶勒斯基金会」（Jean-Jaures Foundation）中东专家克哈法（David Khalfa）接受法新社采访时说：「矛盾的是，虽然冲突持续升级，但这对双方都没有任何战略好处，只是双方都把任何妥协视为屈服。」