美击沉伊朗船只 中东战争最新发展一次看

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（法新社巴黎4日电） 美军高阶将领表示，美军摧毁了6艘伊朗船只并拦截多枚朝军舰与商船发射的飞弹，伊朗则在美军驱逐舰附近发射巡弋飞弹示威。以下是法新社汇整的中东战争最新情势。

●美以动向

一名美国高阶海军将领表示，美军摧毁了6艘伊朗船只，并击落了德黑兰军方朝美国海军及商船发射的飞弹和无人机。

美军中央司令部（CENTCOM）司令古柏（Brad Cooper）告诉记者，美国的阿帕契（Apache）与海鹰（Seahawk）直升机攻击了「6艘威胁商业航运的伊朗小船」。古柏表示，美军也「有效应对」所有「朝我方及商船发射的飞弹和无人机」。

德黑兰方面则否认船只遭摧毁，并称「美国声称击沉多艘伊朗军舰的说法并非事实」。

美国军方表示，美国驱逐舰已进入波斯湾，执行护送船只通过荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的任务。

在这项消息公布后，伊朗官方电视台报导，伊朗海军在多次警告射击后，在美国军舰附近发射巡弋飞弹、火箭与战斗无人机。

美国总统川普在美军舰艇进入荷莫兹海峡后淡化紧张局势，表示伊朗虽然「开了一些火」，但除了对一艘韩国船只造成损害外，并未导致其他伤害。

在美国将领宣布摧毁伊朗船只并击落飞弹后，一名以色列军方官员表示，军方仍保持高度警戒，并持续监控局势。

●伊朗动向

一名伊朗军方高层官员并未否认新的袭击，但透过官方电视台表示，伊朗「并无预谋攻击相关油田设施的计画」。

这名官员说：「所发生的事情是美国军方冒险行为下的结果，目的是为船只非法通过荷莫兹海峡开辟通道。美国军方必须对此事负责。」

在美国军方表示两艘悬挂美国国旗的商船已在护送下通过这条关键水道后，伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）否认有任何商船通过荷莫兹海峡。

革命卫队在通讯平台Telegram发布声明称：「美国官员的说法毫无根据，完全是谎言。」

●油价股汇动态

冲突再起也导致油价飙升，7月交割的布伦特原油（Brent）合约在交火开始后不久，价格便跳涨超过5%。

●其他国家及组织

在阿拉伯联合大公国据报遭受攻击后，英国与沙乌地阿拉伯双双呼吁中东地区缓和局势。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）表示，局势「必须停止升级」，且「伊朗需要有意义地参与谈判，以确保中东的停火得以持续，并达成长期的外交解决方案」。

在遭受伊朗新一波攻击后，阿联教育部下令所有学校在本周剩余时间恢复远距教学。

阿联表示，国家成了伊朗攻击的目标，其中一次攻击击中至关重要的富查伊哈（Fujairah）能源中心，造成3名印度人受伤。

阿联外交部表示，「这些攻击代表了危险的升级和不可接受的侵犯」，并补充说阿联保留「回应的权利」。

据阿曼官方媒体阿曼通讯社（Oman News Agency）报导，阿曼一栋位于荷莫兹海峡沿岸的住宅建筑成为攻击目标，造成两人受伤。

报导指出，布哈（Bukha）遭受的袭击导致2名外籍劳工受到轻伤，另有4辆车损毁。