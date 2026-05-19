美古紧张升温 古巴总统警告美动武将「血流成河」

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（法新社哈瓦那18日电） 古巴总统狄亚士-卡奈今天警告，美国若发动攻击，后果将「血流成河」；与此同时，美国财政部对古巴主要情报机构及高层官员祭出制裁，两国紧张局势进一步升温。

狄亚士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）强调，古巴有权自卫。美国新闻网站Axios日前报导，哈瓦那已从俄罗斯与伊朗取得逾300架军用无人机，并考虑用于攻击美国目标。

华府今天宣布制裁古巴情报机构及9名古巴人士，其中包括通讯、能源与司法部长，持续加大对古巴共产政权施压。

美国财政部外国资产管制办公室（Office of Foreign Assets Control）在声明中指出，多名共产党高官及至少3名将领都在制裁名单上。

此外，美国媒体也报导，川普政府正寻求起诉已故强人卡斯楚（Fidel Castro）94岁胞弟劳尔．卡斯楚（Raul Castro），作为施压行动的一环。

美国国务院表示，未来数天与数周内，预料还会祭出更多制裁措施。

值此之际，外界对美国是否考虑采取军事行动推翻古巴共产政权的臆测也日益升高。

Axios引述未具名美国官员的话说，哈瓦那正考虑对位于古巴东部关达那摩湾（Guantanamo Bay）的美军基地及船舰，甚至可能攻击位于哈瓦那以北的佛州西岛（Key West）。

古巴政府则指控，美国先是透过燃料封锁「重创」古巴经济并导致古巴频繁停电，接着又试图为军事干预古巴制造藉口。

狄亚士-卡奈在社群平台X发文重申，古巴「对美国或任何其他国家不构成威胁」，并警告说，美国若发动攻击，将「引发血流成河局面，后果难以估计」。

他并未直接回应美方指控古巴取得大量攻击型无人机的说法，但表示，古巴「绝对且拥有合法权力在遭受军事攻击时自我防卫」。

古巴驻联合国大使也表达类似强硬立场。

古巴驻联合国大使古兹曼（Ernesto Soberon Guzman）在纽约告诉法新社：「如果有人试图入侵古巴，古巴势必会反击，这点毫无疑问。」

他补充说：「美国在1960年代曾试图入侵古巴，但以失败收场。当然，大家可以说现在情势不同了。是的，确实不同，但古巴人民的意志从未改变。」（编译：刘文瑜）