美司法副部长暗示 艾普斯坦案不再提新指控

（法新社华盛顿1日电） 美国司法高层今天表示，已遭定罪性侵犯艾普斯坦案文件中存在「可怕的照片」和令人不安的电邮往来内容，却「未必足以让我们起诉某人」，淡化据以提出更多刑事指控的可能性。

司法部官员去年夏季期间曾表示，经对艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相关纪录进行审查后，并未发现展开新刑事调查的依据。

司法部副部长布兰希（Todd Blanche）今天表示，即使1月30日以来又释出大量文件，司法部立场仍没有改变。

他在有线电视新闻网（CNN）「美国国情」（State of the Union）节目中表示：「有大量通信、许多电子邮件，也有很多照片。有诸多骇人的照片，看起来是艾普斯坦先生或身边人拍摄的，但这未必足以让我们起诉某人。」

本案超过300万页资料于周末上线公开，包括电子邮件、照片和影片片段，内容提到包括美国总统川普、亿万富豪马斯克（Elon Musk）、微软（Microsoft）共同创办人比尔盖兹（Bill Gates）和遭到剥夺王子头衔的安德鲁．蒙巴顿．温莎（Andrew Mountbatten Windsor）等多位具影响力人物。

布兰希在美国广播公司（ABC）「本周」（This Week）节目中指出，「这项审查已经结束」，仅有少量文件仍由法官审阅中。

艾普斯坦案的幸存者们表示，尽管公布新一批文件，他们指控的加害者们「依然被隐瞒并且受到保护」。

布兰希曾担任川普的私人律师，他否认所谓有关总统的不利资料遭到涂黑的说法。川普则表示，新一批文件还他清白。

川普昨晚在空军一号上对媒体表示：「我自己没有看过，但有些非常重要人士告诉我，这不仅证明我的清白，而且还与人们希望看到的─你知道的，就是激进左派─完全相反。」