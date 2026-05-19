美司法部设立17亿美元基金 补偿拜登任内遭诉盟友

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（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普辖下司法部今天宣布，将设立规模高达17亿美元（约新台币537亿元）的基金，用于补偿在前总统拜登（Joe Biden）执政期间遭到起诉的政治盟友。

司法部表示，作为设立「反武器化基金」（Anti-Weaponization Fund）的交换条件，川普将撤回今年1月针对美国国税局（IRS）泄漏其报税资料所提出的100亿美元诉讼。

2023年，前国税局职员利特尔约翰（Charles “Chaz” Littlejohn）承认将川普及其他富豪的税务资料泄漏给媒体，目前仍在服5年有期徒刑。

司法部目前由川普的前私人律师布兰希（Todd Blanche）领军。该部表示，设立「反武器化基金」是国税局案件和解协议的一部分。

代理部长布兰希透过声明表示：「政府不应将司法体系『武器化』以对付任何美国人民。司法部的目标是纠正过去犯下的错误，并确保这类事件不再发生。」

声明指出，「作为和解协议的一环，我们将设立合法程序，让法律战和武器化行动的受害人士能够发声并寻求赔偿」。

布兰希将任命5人负责管理「反武器化基金」，而川普家族也将收到「正式道歉，但不会获得任何金钱赔偿」。

上述消息曝光后，民主党籍国会议员和监督团体随即痛批这项计画是明目张胆的「行贿基金」，旨在利用纳税人的钱奖励共和党籍总统的忠实支持者。

参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）发布声明指：「川普控告自己的政府，他的司法部又与他和解，如今川普拿到一笔近20亿美元的行贿基金，准备奖励自己的盟友、亲信和暴乱分子」。