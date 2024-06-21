美商务部：拟禁卡巴斯基软体在美销售

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿20日电） 美国商务部今天宣布，拟禁止俄罗斯卡巴斯基实验室（Kaspersky Lab）制造的防毒软体在美国销售，理由是卡巴斯基的美国大客户包括了重要基础设施业者、州政府与地方政府，引起国家安全疑虑。

美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）今天在与媒体的视讯简报会中表示，莫斯科对卡巴斯基的影响力，被认定构成重大风险。

消息人士说，卡巴斯基软体对电脑系统的特权存取（privileged access），让它能窃取美国电脑中的敏感资讯、安装恶意软体或阻挡重要更新，从而提高威胁。

卡巴斯基实验室和俄罗斯大使馆并未回覆置评要求。此前，卡巴斯基曾表示，这是一家私人管理的公司，与俄罗斯政府没有关系。

雷蒙多表示，这项全面的新规定，还加上另一项行动，将卡巴斯基的3个部门列入贸易限制名单中。美政府此举将会打击卡巴斯基声誉，可能影响其海外销售。

这项新限令禁止卡巴斯基软体在美销售、更新下载、转售和取得许可；将在公布后100天，即今年9月29日生效，以便企业有时间寻找替代品。卡巴斯基在美国新业务也将在限令公布后30天内封锁。

莫斯科对基辅采取行动后，卡巴斯基在美业务面临的压力越来越大。

2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰后的第2天，美国政府曾私下警告一些美国企业，莫斯科可能会操纵卡巴斯基设计的软体造成伤害。（译者：纪锦玲）