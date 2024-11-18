立足瑞士 报道世界
登录

美国与菲律宾签署共享军事情报协定

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社马尼拉18日电） 美国和菲律宾国防部长今天签署「军事情报保护协定」，让双方能共享机密军事情报及技术。美菲是长期签有共同防御条约的盟邦，两国致力深化合作，以对抗中国的区域影响力。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）与菲律宾防长铁欧多洛（Gilberto Teodoro）签署协定，为他出访马尼拉揭开序幕，奥斯汀此行并预定和菲国总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）会面。

官员表示，「军事情报保护协定」（GSOMIA）准许共享可能对美国盟邦国防有利的机密情报，以及简化某些机密技术的销售流程。

奥斯汀和铁欧多洛并未在签署仪式上发表任何评论，但菲律宾国防部指出，这份文件是「菲律宾与美国之间加强情报共享、深化协同作战能力（interoperability）的重要一步」。

路透社报导，在美国总统拜登（Joe Biden）与小马可仕治下，美国与菲律宾深化安全往来，这两名领导人都亟欲对抗他们所见中国在南海与台湾周边采取的侵略性政策。

美国总统当选人川普（Donald Trump）即将上台，菲律宾已表示有信心未来川普执政时期菲美同盟关系依旧稳健。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 马修·艾伦

如何避免人工智能被强国和大公司垄断？

人工智能有可能解决世界上的许多问题，从抗击疾病到改善气候政策。但最富裕的国家和最强大的科技公司可能会试图垄断这些好处。

参与讨论
14
14 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
105
82 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 詹尼斯·马夫里斯

未来的瑞士中立模式是什么？

瑞士的中立性在当前的国际局势中确实面临挑战，但这并不意味着中立政策完全失效。相反，瑞士可能需要在保持中立的同时，灵活应对国际变化，以维护其国家利益和安全。

参与讨论
322
206 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团