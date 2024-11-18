美国与菲律宾签署共享军事情报协定

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（法新社马尼拉18日电） 美国和菲律宾国防部长今天签署「军事情报保护协定」，让双方能共享机密军事情报及技术。美菲是长期签有共同防御条约的盟邦，两国致力深化合作，以对抗中国的区域影响力。

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）与菲律宾防长铁欧多洛（Gilberto Teodoro）签署协定，为他出访马尼拉揭开序幕，奥斯汀此行并预定和菲国总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）会面。

官员表示，「军事情报保护协定」（GSOMIA）准许共享可能对美国盟邦国防有利的机密情报，以及简化某些机密技术的销售流程。

奥斯汀和铁欧多洛并未在签署仪式上发表任何评论，但菲律宾国防部指出，这份文件是「菲律宾与美国之间加强情报共享、深化协同作战能力（interoperability）的重要一步」。

路透社报导，在美国总统拜登（Joe Biden）与小马可仕治下，美国与菲律宾深化安全往来，这两名领导人都亟欲对抗他们所见中国在南海与台湾周边采取的侵略性政策。

美国总统当选人川普（Donald Trump）即将上台，菲律宾已表示有信心未来川普执政时期菲美同盟关系依旧稳健。