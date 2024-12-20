美国共和党推新版经费法案 防耶诞政府停摆

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（法新社华盛顿19日电） 美国总统当选人川普与富豪马斯克（Elon Musk）昨天齐声反对两党协商出的临时开支法案后，共和党籍联邦众议员今天就新的经费方案达成协议。

民主党随即反对这项提案，共和党恐怕无望在众议院取得所需票数让法案通过，避免联邦政府21日局部停摆。

众议院少数党民主党领袖杰福瑞斯（Hakeem Jeffries）说：「这项提案根本不正经，实在可笑。极端『让美国再次伟大』（MAGA）共和党人正把我们逼向政府关门。」「让美国再次伟大」是川普常挂在嘴边的口号。

川普稍早赞扬自家共和党内团结达成折衷协议。

他在社群媒体上发文说「在华府获致成功！议长强生（Mike Johnson）及众议院为美国人民达成非常棒的协议」，并颂扬「2024年美国救济法案」（American Relief Act of 2024），敦促议员们支持。

川普表示，新的方案可让联邦机关营运到明年3月中，且允许政府借贷权延长两年，毋须任何新的国会授权，并拨出1100亿美元用于救灾。

川普发文说：「所有共和党人甚至是民主党人都应该采取对我国最有利的行动，今晚就为这个法案投赞成票！」