美国关税冲击之际 川普长子下周访韩

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（法新社首尔23日电） 值韩国面临美国关税冲击和政治领导人陷入真空之际，韩国新世界集团今天表示，美国总统川普长子小唐纳（Donald Trump Jr.）下周将访问韩国。

韩国新世界集团（Shinsegae）发言人告诉法新社，小唐纳将于下周访问韩国，但未透露确切日期。

韩国是美国的盟友，同时也是出口到美国的主要国家之一。而川普政府对韩国徵收10%的基本关税，并对出口到美国的钢铁和汽车课徵25%的关税。

出口导向的韩国，自去年12月以来，面临政治领导人真空。前总统尹锡悦去年12月无预警发布紧急戒严，但在短短几小时内就遭国会投票通过要求解除。国会之后表决通过弹劾尹锡悦，宪法法院于4日采纳弹劾案，尹锡悦即刻免职。

韩联社报导，小唐纳这次访韩是应新世界集团会长郑溶镇（Chung Yong-jin）的邀请，他将和韩国10大企业集团掌门人在内的商界领袖会面。

根据韩联社，47岁的小唐纳去年12月邀请郑溶镇前往川普的海湖俱乐部（Mar-a-Lago），和当时的总统当选人川普会面。郑溶镇的外公是三星集团的创办人。

韩国将于6月3日举行总统大选。

韩联社报导，韩国商业领袖据报曾游说郑溶镇协助促成小唐纳访韩，以建立与川普政府的沟通管道。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）