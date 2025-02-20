美国列拉美贩毒集团为恐怖组织 专家：恐无助扫毒

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（法新社墨西哥市19日电） 美国总统川普将8个拉丁美洲贩毒集团列为「全球恐怖」组织，引发外界揣测美国可能在外国领土采取军事行动。然而专家认为，此举恐无助打击境外毒枭。

川普签署行政命令，将委内瑞拉黑帮「阿拉瓜火车」（Tren de Aragua）、墨西哥毒枭「西纳罗亚集团」（Sinaloa Cartel）和另外6个源于拉丁美洲的贩毒集团列为「全球恐怖」组织，法新社整理此举将带来何种影响？

●军事干预可能吗？

在川普政府中担任要职的亿万富翁马斯克（Elon Musk）在其社群平台X上写道，这些贩毒集团被列为恐怖组织，「意味他们可以被无人机攻击」。

但专家表示，目前看来，轰炸墨西哥贩毒集团或派兵越过边境似乎不太可能，但因为川普作风难以预测，也不能完全排除这种可能性。

美国加州大学全球冲突与合作研究所（California Institute on Global Conflict and Cooperation）分析家法尔凡-曼德斯（Cecilia Farfan-Mendez）表示，这「过去只是一小部分人非常边缘的想法，现在却成了讨论的中心」。

智库「洞察犯罪」（InSight Crime）主任杜德里（Steven Dudley）表示，川普的谈判风格是把对手推向「极端」。

「当然，极端就是军事入侵，所以他正在寻找中间立场。」

华府布鲁金斯研究所（Brookings Institution）组织犯罪专家费尔巴-布朗（Vanda Felbab-Brown）认为，美国片面对贩毒集团进行军事打击，恐让对付芬太尼走私之战遭遇「巨大挫折」。

她在美国知名双月刊「外交事务」（Foreign Affairs）发表的文章中写道：「墨西哥会将这种行动视为入侵，现有的任何执法合作都将停止。」

●此举会减少芬太尼走私吗？

专家表示，芬太尼的强度，意味其成分和药丸可少量运输，且仍有利可图。

杜德里说，「你不需要卡车、船只、飞机，你需要的是人」，每天有数百万人穿越墨西哥和美国边境，因此「不可能」控制走私。

●此举能让美国瓦解贩毒集团吗？

根据川普的行政命令，美国的政策是「确保这些组织在美国彻底消失，并根除它们透过域外指挥和控制结构威胁美国领土、安全和安保的能力」。

杜德里不认为透过在当地部署更多部队或动用法律工具就能消灭贩毒集团，因为它们是「复杂且非常分散」的组织，能够迅速重组。

「这没办法透过抓捕一个人…或瓦解整个组织就能解决。」

费尔巴-布朗则说，美国单方面的军事打击「几乎肯定无法摧毁贩毒集团」。她还说，领导人遭击毙后，贩毒集团很快就会找到替代人选，他们「一再展现出于数天内重建受损制毒实验室的能力」。

●美国企业面临哪些风险？

墨西哥政治风险谘询公司EMPRA表示，将这些贩毒集团列为恐怖组织「理论上允许美国当局对向其提供物质支持的实体和个人实施处罚，包括在胁迫下支付勒索费用的公司」。

杜德里表示，该法令的法律范围广泛，意味「在不负责任的当局手中」，它可能「极其危险」。

他说，如果美国企业的墨西哥子公司向贩毒集团支付勒索费用，其母公司可能会被指控对恐怖主义提供「物质支持」。