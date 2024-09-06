美国加强先进技术出口管制 剑指中国

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（法新社华盛顿5日电） 美国今天宣布对量子运算与半导体制造设备等关键技术实施更严格的出口管制，此举系针对中国等竞争对手。

美国商务部在声明中表示：「随着军事应用的关键技术推陈出新，越来越需要监管它们的动向，以确保这些品项不会被用于违反美国国家安全或外交政策之目的。」

美国商务部表示，正在对特定类型产品实施全球出口管制，例如量子电脑与先进半导体的制造设备，但日本等采取类似措施的国家则排除在外。

半导体等技术一直是美国与中国之间的热门议题，两国为了晶片制造技术与供应展开争夺战。华盛顿近年对先进晶片出口中国设下多项限制，包括用于开发人工智慧（AI）的晶片。

美国总统拜登去年8月发布一项行政命令，目的在于限制美国在量子运算等敏感高科技领域对中国的投资。

美国商务部工业暨安全局（Bureau of Industry and Security）事务次长次长艾斯特维兹（Alan Estevez）表示：「调整我们对量子与其他先进技术的管制，使对手更难以威胁我们集体安全的方式来发展与部署这些技术。」

荷兰与日本先前曾与美国一起对先进晶片制造设备实施部分出口限制，目的在于阻止中国获得可用于尖端武器与AI等技术的敏感生产技素。中央社（翻译）