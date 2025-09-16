The Swiss voice in the world since 1935

美国务卿：川普下周可能再晤泽伦斯基推动乌俄和平

（法新社特拉维夫16日电） 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天表示，川普总统下周可能在纽约与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）会面，并仍希望促成基辅与莫斯科之间的和平协议。

卢比欧指出，川普已多次与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）通话，并与泽伦斯基举行过数次会谈，「下周在联合国大会期间，两人可能再度见面」。

他强调：「总统会继续努力。如果和平有可能，他希望能达成。但或许有一天，他会认定这不可能。不过，他还没到那一步。」

川普曾威胁若蒲亭不妥协，将对俄罗斯实施制裁，但即便俄军近期加大攻势，他仍未付诸行动，令乌克兰方面感到失望。

卢比欧还引用川普先前的说法，指仅在7月，俄罗斯就损失了两万名士兵。

上个月，川普在阿拉斯加接待蒲亭━这是自2022年俄罗斯入侵乌克兰以来，蒲亭首次获准访问西方国家。数天后，川普又在白宫会晤泽伦斯基及欧洲领袖。

卢比欧表示，川普的特殊之处在于能同时与蒲亭、泽伦斯基及欧洲国家领袖对话，「如果他抽身不管，或选择制裁俄罗斯并说『我不再介入』，那么世界上就不会再有人能够斡旋结束这场战争」。

