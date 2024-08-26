美国印尼年度「超级嘉鲁达之盾」联合军演登场

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（法新社印尼苏达约26日电） 包含印尼、美国及其他8国在内的数以千计军事人员，今天在印尼展开为期2周的联合军事演习，目标是强化在亚太地区的联合战力。

亚太地区今年以来紧张局势持续升高，尤其是在南海，周遭国家对有争议的南海岛屿及海域声索主权，彼此间的冲突一触即发。

这场名为「超级嘉鲁达之盾」（Super Garuda Shield）的年度演习在印尼东爪哇（East Java）的苏达约（Sidoarjo）揭幕。印尼军方派出逾4400名官兵参加，并表示约有1800名美军和数百名其他国家的官兵共同参与。

夏威夷空军国民警卫队（Hawaii Air National Guard）司令哈里斯少将（Joseph Harris）表示，这场在2007年首次举办的联合军演，已变成「我们用来强化集体能力的世界级联合/多国活动」。

哈里斯指出，演习内容包含专家学术交流、专业发展工作坊、指挥与管制演练，及一场以实弹射击活动作为整个军演重头戏的野战训练。

这场训练包含人员和网路演习、空降作战、联合打击、两栖演习，以及模拟陆地作战行动。

美国太平洋陆军司令佛林（Charles Flynn）上周发表声明说，这场联合军演将展现出维护印太地区安全、稳定且可靠的承诺。

这场联合军演将陆续在印尼多个地点举行，预计9月6日结束，除了印尼与美国，参与的国家还包括澳洲、日本、英国、新加坡、韩国、加拿大、纽西兰以及法国。