美国官员：川普将就伊朗议题施压习近平

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（法新社华盛顿10日电） 美国总统川普积极寻求达成结束中东战争协议之际，一名高阶政府官员今天表示，川普未来几天访问北京时，准备再次就伊朗议题向中国国家主席习近平施压。

根据白宫消息，贸易、关税和人工智慧（AI）等议题是川普13日至15日北京行的重点。他还将前往天坛参观。

该名官员在电话简报会中表示，「我预期总统将在伊朗议题上施加压力」，并说川普过去在与习近平通话时已多次就此表达立场。

官员指出，川普曾向习近平多次提及中国对伊朗和俄罗斯采购石油带来的收益，以及军民两用物资销售事宜。

这位官员说：「我预期相关讨论将会继续。」

官员还表示，会谈中也可能提出美国近期就伊朗战争而对中国祭出的制裁措施。

白宫副新闻秘书凯利（Anna Kelly）告诉记者，川普将于13日晚间抵达北京。原定3月进行的这项访问因伊朗战争爆发而延期。

凯利指出，14日上午将举行欢迎仪式并与习近平展开双边会谈，下午川普将参观天坛，晚间则将出席国宴。

川普15日还将与习近平进行双边茶叙和工作午餐，之后返回华府。

凯利表示，此行重点在于「调整对中国关系，优先考量互惠公平，以恢复美国经济自主」。

两国元首去年10月同意贸易休兵一年，但川普全面性关税措施依然引发高度紧张。美中两国也将商讨延长贸易休兵。