美国少女因社群媒体成瘾受害 Meta和YouTube遭判赔偿

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（法新社洛杉矶25日电） 美国加州洛杉矶的1个陪审团今天裁定，社群媒体业巨擘Meta和YouTube的平台设计具成瘾性，使得1名少女受害，两公司负有赔偿责任，合计须付300万美元（约新台币9600万元）。

这起案件具有指标意义，可能决定是否能让社群媒体公司对于伤害儿童心理健康负起法律责任。

在审判中简称凯莉（Kaley）的原告表示，她6岁时为了观看有关唇蜜和线上儿童游戏的影片，而在她的iPod Touch下载影音分享平台软体YouTube开始使用。

9岁时她成功在Meta旗下热门社群软体Instagram注册，当时是绕过母亲为防止她使用这个平台而设定的阻挡功能。

凯莉告诉陪审团，她几乎无时无刻使用这些社群媒体，造成「自我价值感真的受影响」。她说这些应用程式（app）导致她放弃休闲爱好及难以交朋友，还不断拿自己和别人比较。

Meta和YouTube则始终主张，凯莉的心理健康问题与他们的平台毫无关系。

不过，原告律师蓝尼尔（Mark Lanier）在结辩中称这是一起企业贪婪案例。他指出，这些平台设计的种种功能，包括可无止尽滑动浏览、自动播放影片、发送通知及标示按赞数，都是为了驱使年轻人忍不住去使用。

陪审团认定，Meta和YouTube在其平台的设计与运作上存在缺失，是造成原告受到伤害的一大因素；此外，两公司已知或理应知道其服务会对未成年人构成危险，却未充分警告使用者。

陪审团裁定，Meta须就原告所受伤害负担70%责任、YouTube须负30%，因此按比例须各付210万美元和90万美元的赔偿金。

陪审团还判定，Meta和YouTube的行为怀有恶意或构成压迫或欺诈，为本案进入惩罚性赔偿诉讼阶段做准备，可能使得两企业要再支付金额高许多的赔偿金。