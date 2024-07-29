美国总统大选倒数百日 川普、贺锦丽对决进入最后冲刺

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（法新社华盛顿28日电） 2024美国总统大选今天进入倒数第100天。因前总统川普遭暗杀未遂和总统拜登抛出退选震撼弹而出现转折的这场选举，如今正进入最后冲刺阶段。

民主党人因拜登的连任竞选感到心灰意冷并内斗长达数周后，转向团结力挺副总统贺锦丽（Kamala Harris）参选。这彻底重塑11月5日总统大选前的态势，共和党提名的总统候选人川普（Donald Trump）已不像先前那般胜券在握。

贺锦丽的上阵显然为民主党竞选活动注入一剂强心针。民主党今天表示，自拜登1周前宣布退选并支持贺锦丽参选以来，已募得2亿美元（约新台币65亿元），多数资金来自首次捐款的民众。

「华尔街日报」（The Wall Street Journal）最新民调显示，由于非裔、拉丁裔及年轻选民的支持度大增，贺锦丽与川普的支持度差距，从拜登落后川普的6个百分点缩小至2个百分点，已在误差范围内。

不过，执行上述民调的共和党民调专家大卫．李（David Lee）警告，民主党人绝不能因为民调差距缩小而得意忘形。他认为，如今「川普（Donald Trump）在本届大选中的处境远较2020年大选的同一时期更加有利」。

假设在全美各地，民主与共和党选举结果不相上下，基于选举人团（Electoral College）制度的投票设计，川普仍握有优势。

举例来说，川普在2016年大选中狂输对手希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）近300万张普选票，但最后仍胜出。

贺锦丽昨天在一场募款活动中坦承，「我们目前在竞选中位居劣势。但这场大选有人民当靠山，现在我们气势如虹」。

在拜登退选后，59岁的贺锦丽宣布参选、挑战川普，把这两位不受欢迎「老白男」候选人之间了无新意的竞争转变为生气蓬勃且胜负难料的对决。

11月5日的大选结果，可能取决于数个摇摆州内约10万名立场中立、尚未决定投票意向的选民。未来3个月内，民主与共和两党势必竭力争取这些州份的中间选票。

此外，贺锦丽也将面临重大挑战。一旦共和党人定调对付她的战略后，就会利用移民和物价上涨等选民关注的重要议题对她穷追猛打。

民主党资深策士卡维尔（James Carville）告诉微软国家广播公司（MSNBC），民主党人需要回归现实并做好准备，以因应即将来临的暴风雨。

连前总统欧巴马（Barack Obama）都警告，民主党人不应骄傲自满，他也强调，贺锦丽目前仍在选战中居于落后，亟需赢得选民信任。