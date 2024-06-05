美国总统大选前 拜登出手解决非法移民问题

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（法新社华盛顿4日电） 美国总统拜登试图在11月大选前降低自己在移民问题上的政治弱点，宣布美国5日起，对寻求庇护者暂时关闭墨西哥边境。他这项政策转变旋即引发各方炮轰。

拜登执政下，非法跨越美墨长达3050公里边界的人数来到新高，去年12月来到约30万人的单月高峰，相当于每日1万人，引发选民担忧。

81岁的民主党籍总统拜登今天签署行政命令，盼透过这份于午夜生效的行政命令「控制」美国与墨西哥接壤的南部边境。

拜登在白宫发表简短演说时，两旁站着边境各州的官员，他说：「我今天来这里，出手做了国会共和党人拒绝做的事情，也就是采取必要措施确保我们的边境安全。」

根据拜登签署的行政命令，一旦每日非法入境美国的人数超过2500人，就不再受理庇护申请。这道行政命令并简化将非法移民遣返至墨西哥的程序。

唯有非法移民人数降至每日1500人以下，才会恢复受理庇护申请。

拜登的这项政策变动引发各方炮轰，因为他援引的法律依据，川普担任总统时也用过，只不过当时川普是用来禁止来自穆斯林国家的移民入境美国。

拜登这一步，旋即遭共和党人抨击不够力，多个人权组织也说这是过去几十年来任何民主党籍总统所实施过最为极端的移民政策，矢言将走法律途径出手挡下。