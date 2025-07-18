美国援外大幅削减影响显现 国会正式同意

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（法新社华盛顿17日电） 美国联邦参议院今天批准删减近90亿美元的对外援助与公共广播经费。

川普总统上任近6个月以来，他以行政命令推动激进的支出改革可以说正式上路。

美国官员证实，近500吨援助阿富汗与巴基斯坦营养不良儿童的高营养饼干，因为在杜拜仓库放到过期只好销毁，这些饼干原本是用于维持营养不良儿童的生命。

美国管理与资源副国务卿瑞加斯（Michael Rigas）承认，此事责任在于美国国际开发总署（USAID）关闭，因为它在大幅删减经费后被并入国务院。

最先报导此事的大西洋月刊（The Atlantic）表示，美国在拜登政府将结束时购买这些饼干，花费约80万美元，川普政府销毁这些食物又让纳税人损失13万美元。

美慈组织（Mercy Corps）负责全球政策与宣传的副总裁菲力普斯－巴拉索（Kate Phillips-Barrasso）表示，大型基建计画因预算被砍立即叫停，根本没考虑如何收尾。

白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）称这笔援外资金是「价值90亿美元的垃圾」，预计众议院今天稍晚将撤销拨款。

撤销拨款的内容包括美国原先提供联合国儿童基金会（UNICEF）和联合国开发计画署（United Nations Development Programme, UNDP）等多个联合国机构的4.37亿美元。此外，川普政府也自发展援助项目中撤回25亿美元。

参议院民主党人发布一份措辞严厉的报告，指责川普政府将全球领导地位拱手让给中国，因为中国一直在增加外交支出并宣传其世界观。

参议院外委会民主党籍首席议员夏亨（Jeanne Shaheen）表示，撤销拨款的表决结果「将受到北京欢呼，北京正庆祝在川普担任美国总统下退出世界的局面」。