美国政府公布首批UFO机密档案

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（法新社华盛顿8日电） 美国战争部今天公布首批先前被列入机密的不明飞行物（UFO）通报目击档案，最早可回溯自1940年代。这项行动是一些美国人数十年来的诉求。

美国战争部长赫格塞斯（Pete Hegseth）在声明中表示：「这些藏在机密分类下的档案，长期以来让外界有正当理由不断揣测；现在该是让美国人民亲自看看的时候。」

美国战争部这次在官方网站公布160多份档案，并以「不明异常现象」（Unidentified Anomalous Phenomena，UAP）作为UFO的正式名称。

其中1份1947年12月的档案，内容是一系列目击「飞行圆盘」（flying disc）的通报资料。

另份标示为「最高机密」的1948年11月美国空军情报报告，内容是「不明飞行器」和「飞行茶碟状物」（flying saucer）的目击通报资料。

还有1份档案纪录2023年发生的1起事件，当时有3组联邦执法特别探员不约而同描述「看见天空中有数个橘色『球体』释放或发射一些较小的红色『球体』」。

美国总统川普（Donald Trump）2月指示联邦机关开始确认美国政府内与UFO和外星人有关的档案，并予以公布。他当时表示，这项行动是基于外界对于这些资料展现极大关注度。