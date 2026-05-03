美国期中选举倒数6个月 川普任期后半段执政关键

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（法新社华盛顿2日电） 美国11月的期中选举距今只剩6个月，国会两院的控制权两党觊觎。这场选举的结果不仅攸关美国总统川普第2任期的未来，也将重塑华府目前的权力格局。

法新社报导，一如以往，期中选举将成为对现任总统的信任投票。民主党希望利用民众对经济不满以及川普支持率下滑之际，夺回联邦参众两院，共和党则期待力阻这股政治逆风。

这次选举不仅攸关立法权，更直接影响川普政策的推动。一旦民主党掌控国会，将可发动调查权、封杀提名人选，川普剩余任期将面临重重阻碍。

目前迹象显示共和党形势严峻：川普支持率约在40%左右，对通膨及伊朗战争代价的不满，持续侵蚀民众信心。

民调显示，民主党在泛党派选票略占上风，部分调查指出选民如今在经济议题较信任民主党。

立场与共和党相近的「繁荣美国人协会」（AFP Action）警告，共和党手握的参院多数「面临风险」，并点名「结构性逆风」及选民疏离的隐忧。

美国选民将在期中选举选出全部的435席众议员、100席参议员中约1/3，以及大多数州长。民主党在众院要从共和党手中拿下3席方能取得控制权，参院则是需要抢回4席，

民调机构「影响力研究」（Impact Research）墨菲（Molly Murphy）向新闻网MS NOW表示，川普声望持续疲软，加上民主党近来投票率提高，「参院席次目前成为兵家必争之地」。

墨菲指出：「当总统支持率落在或低于40%时，你就会看到在共和党势力强大的地盘，（对手）席次也能大幅成长。」

尽管如此，整体选情仍充满变数，两党各自面临结构性挑战。

共和党受惠于参院选区形势，民主党须在川普曾拿下的州争取胜选。此外，高度以政治与选票精算作出的选区划分，加上竞争激烈选区的数量持续萎缩，这均缩限全国性选情波动转化为众院席次的可能。

这次期中选举更因激烈的选区重划而更形复杂：德州、加州、北卡罗来纳州、俄亥俄州、佛罗里达州、密苏里州、犹他州和维吉尼亚州，都在争取新选区重画。选区重画本是每10年进行1次，但这些州要求在10年的中间点重划。

这些变化的整体影响，加上最高法院就限制种族因素划分选区所作的裁决，目前仍难评估。

共和党寄望得利于资金优势及选民对移民及国家安全的关切，民主党则聚焦在人民生活成本压力，并将这场选举定调为捍卫民主规范之战。

参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）在距选战6个月前，指控共和党透过强力推动选举安全措施及移民执法行动，破坏选民投票权利。

他说：「我们直说吧，这就是企图破坏制度。」

对共和党而言，最核心挑战仍来自川普。期中选举向来对执政党不利，川普疲软的支持率更加深各界忧虑。

与此同时，甚至连川普一些支持者也表示，川普对外交政策的关注，特别是伊朗战争，分散了人们对国内经济问题的注意力，而经济议题通常才是主导期中选举的关键。

尽管如此，共和党人坚称选情离底定尚早，并指出政治形势在选前可能迅速生变。

众议院多数党领袖史卡利塞（Steve Scalise）告诉CNBC，共和党胜选前景将取决于投票率，以及选民是否认同他的政党一年半前接手收拾烂摊子的成绩。

史卡利塞表示：「期中选举对执政党向来是苦战，但现在的民主党已不是你父亲那个年代的民主党。」