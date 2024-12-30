美国游客访巴拿马运河 斥川普夺回控制权说荒谬

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（法新社巴拿马阿瓜克拉拉29日电） 法新社报导，对数十名观看货船通过巴拿马运河（Panama Canal）的美国游客来说，美国总统当选人川普扬言要夺回此运河控制权的说法很是荒谬。

受访游客格鲁萨克（Natalia Glusack）说：「我认为它（运河）100%属于巴拿马，是啊，应该继续维持现状。」格鲁萨克是美国加州的会计师，她与母亲一起前来度假。

川普（Donald Trump）一再扬言，下个月重返白宫后，他就拿回巴拿马运河的控制权，然而今天受访的民众当中，没人支持他的主张。

川普声称，美国船只通过巴拿马运河时被收取「不公平」费用；川普也毫无根据地指称中国控制了巴拿马运河。

纽约退休人士霍兰德（Mindy Holland）说：「川普提出很多主张，但他的话不一定都是真的。」

同样来自纽约的74岁退休人士梅茨纳（Paola Metzner）说：「他老爱说一些戏剧性言论，让大家同仇敌忾。但这条运河属于巴拿马…这是两国于1977年签署协议的一部分。」

美国接手建造的巴拿马运河于1914年落成；1977年时任美国总统卡特（Jimmy Carter）和巴拿马民族主义领导人陶瑞贺士（Omar Torrijos）签署条约，于1999年12月31日将运河控制权移交给巴拿马，以换取巴拿马保证这条运河永久中立。

有些分析人士认为，川普语带威胁，只是一种迫使巴拿马降低通行费的谈判计策。

华盛顿退休金融顾问米勒（Alan Miller）表示，川普「本质上是个只关心金钱的商人…如果他能声称自己正在为美国企业省钱，那可能会带来很多好处」。

75岁的米勒说，川普「明白大多数人不会去研究巴拿马运河条约的历史和真相。多数人只会说，是的，他是站在我们这边」。

巴拿马总统穆里诺（Jose Raul Mulino）26日已排除与川普就运河问题进行谈判的可能性，并否认中国干涉巴国运河经营。

穆里诺表示，美国船只使用这条运河的通行费不会减少。

在通过巴拿马运河的总货运量中，美国以74%居首、中国占21%居次。（译者：纪锦玲）