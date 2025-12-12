美国男与ChatGPT长聊数月后弑母 家属提告OpenAI

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿11日电） 美国康乃狄克州一名83岁老妪的遗产管理人今天控告微软和聊天机器人ChatGPT开发商OpenAI涉过失致死，称妇人儿子与ChatGPT长聊数月使妄想念头恶化，导致他谋杀生母。

递交旧金山高等法院的这项诉状表示，83岁妇人亚当斯（Suzanne Adams）今年8月3日在自家住处遭56岁儿子索尔柏格（Stein-Erik Soelberg）殴打并勒毙。索尔柏格弑母后持刀自尽。

OpenAI过去数月面临的过失致死官司日增，其中几件指控ChatGPT助长用户轻生。

根据诉状，索尔伯格与ChatGPT对谈数月，这些对话强化并加深他的妄想念头，最终将母亲视为威胁。

诉状引用索尔伯格在社群媒体发布的影片说道，「ChatGPT告诉他，他已使AI聊天机器人产生自我意识」。

对话内容显示「ChatGPT乐于接受索尔伯格每一个妄想念头并将其扩展为一个宇宙，最终变成索尔伯格全部的人生」。

诉讼还说，ChatGPT强化了索尔伯格的妄想症状，告诉他有人正在监视他，甚至宣称他母亲的印表机是监控装置。

索尔伯格曾告诉ChatGPT他担心母亲可能毒害自己，ChatGPT据称未对此提出质疑，反而证实了他的疑虑。

OpenAI发言人今天对此表示：「这是极其令人心碎的事件，我们会审阅相关文件了解细节。」

诉状还称OpenAI执行长阿特曼（Sam Altman）于去年年5月草率推出GPT-4o模型，将长达数月的安全测试压缩至1周，罔顾安全团队成员提出的异议。

OpenAI最大股东微软也挨告，理由是微软据说明知安全测试机制遭简化仍批准这项产品问世。另有20名OpenAI员工和投资人被列入共同被告。

这起官司未揭露具体求偿金额，但要求法院强制OpenAI实施更严格防护措施。微软暂未回应置评请求。