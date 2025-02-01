美国起诉联准会前顾问 涉替中国当间谍

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（法新社华盛顿31日电） 美国检方今天宣布起诉一名前联邦准备理事会（Federal Reserve）顾问，他涉嫌替中国刺探情报，还假装在中国一所大学兼职授课。

美国司法部表示，已起诉美籍、63岁的罗杰斯（John Harold Rogers），他于2010年到2021年受聘担任联准会国际金融部门高阶顾问，期间涉嫌替中国刺探情报。

根据今天公布的起诉书，罗杰斯泄露联准会及利率制定委员会的秘密资讯。 司法部在声明中表示：「罗杰斯涉嫌与中国共谋者分享的机密资讯，在不为他人所知的情况下很有经济价值；这些中国共谋者效力于中国情报安全机关，假扮为中华人民共和国一所大学的研究生。」

司法部表示，罗杰斯自2018年起就「涉嫌利用在联准会的工作，索取有关专门经济资料集的贸易机密资讯」，包括对中国课徵关税的研议过程。

司法部表示：「他违反联准会政策，以电子方式将资讯传送到他个人的电子邮件帐号，或在前往中国之前列印出来，为接洽共谋者做准备。」

罗杰斯到了中国后，在旅馆房间的密会中交出资讯，同时假装在山东大学授课。

根据起诉书，他在「中国一所大学」兼职授课，获得约45万美元（约新台币1482万元）报酬。

司法部指称，除此之外，中国共谋者还赠送罗杰斯其他礼物，替他买机票飞往中国，入境后包吃包住，还替他「安排并支付海滩假期费用」。

司法部表示，罗杰斯2020年面对联准会督察员时，「在他取得和传输敏感资讯，以及他与共谋者的关系上说谎」。

司法部指出，罗杰斯泄露的资料可让中国操控美国市场，「事先获知美国经济政策，包括先掌握联邦资金利率异动，可让中国在买卖美国债券或证券时占优势」。

司法部表示，密谋刺探经济情报和提供虚假陈述的罪名，最重可分别被判处15年有期徒刑加上500万美元罚金，以及5年有期徒刑。