美国通膨冲击有感 川普支持者仍期待经济解方

afp_tickers

3 分钟

（法新社宾州波科诺山9日综合外电报导）对美国总统川普的支持者来说，尽管生活成本高昂人人有感，他们仍相信总统能解决难题。

数百位民众今天在刺骨寒风中排队，只为在宾州乡间的一间赌场听川普阐述他的经济议程。有多人向法新社表示他们对物价高涨忧心忡忡，但并未直接将责任归咎在79岁亿万富豪川普的身上。

26岁公共教育行政人员夏伊（Brianna Shay）说：「就我个人而言，现在的物价很高…但就像很多事情一样，得先变得更糟，才会开始变好。」

她也呼应川普的说法，将目前情势归咎于民主党籍的前总统拜登（Joe Biden）。她说：「很遗憾的，前任总统把我们害惨了，害得很惨。」

夏伊一边紧握写着「川普带给我们希望」的标语牌一边说：「我认为民众未来将能负担得起生活开销，但他（川普）上任还不到1年，大家都知道这种事没办法在1年之内全部解决。」

而30岁冷气技师狄克斯（Tevin Dix）说：「情况有点艰难，大家都在苦撑。」但他对川普提出的政策方案仍充满信心，且认为包含对美贸易伙伴课徵高额关税等的政策很快就会收效。

「如果这些关税措施继续实施，让其他国家把工作带回来，让更多美国人重返工作岗位。」

然而，根据民调，对许多美国民众来说，生活成本问题日益恶化起码有一部分应归咎于川普的关税措施。而川普的支持率也创下他1月重返白宫以来新低。

尽管认同有经济压力，参加这场宾州造势活动的民众仍热切赞扬川普其他政策，包括他对移民的强硬作法。

另外也有人轻描淡写地回应所谓的经济困境。

70岁的强生（Mark Johnson）说：「刚过的黑色星期五写下新猷，如果大家都没钱，那（黑五购物的）钱是哪里来的？」