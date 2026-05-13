美国4月PPI年增6.0% 逾3年新高

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（法新社华盛顿13日电） 美国政府今天公布数据显示，受到伊朗战争导致能源成本飙升影响，美国4月批发价格大幅上扬，创下自从2022年12月以来最高的12个月增幅。

劳工部劳工统计局（Bureau of Labor Statistics）指出，截至4月为止的12个月内，反映趸售物价的生产者物价指数（PPI）上升6.0%。

4月PPI月增1.4%，大幅高于市场预期，创下自从2022年3月以来的最大单月涨幅。

自从新冠肺炎疫情以来，全球最大经济体美国一直面临顽强的高通膨压力，在总统川普主导的关税政策以及美国联手以色列对伊朗开战影响下，物价进一步承压。

伊朗对美国和以色列攻击进行的报复导致中东局势陷入动荡，全球1/5能源供应所经的关键水道荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）几乎遭到德黑兰全面封锁。

劳工统计局指出：「4月最终需求商品价格的涨幅有超过4成可归因于汽油指数上涨15.6%。」

这一增幅较3月明显上升，当月PPI年增率为4.0%，同因伊朗战争导致能源价格上涨所致。

昨天公布的美国4月消费者物价指数（CPI）年增率为3.8%，也再度大幅攀升，同样写下3年来新高。

川普将抑制物价列为施政主轴，但是自从他去年重返白宫以来，除了部分商品外，整体物价始终未能大幅回落。随着11月期中选举日益临近，通膨议题势必成为选民最关切的焦点。