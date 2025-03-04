美在太平洋坚定盟友 密克罗尼西亚国会选举开跑

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（法新社雪梨4日电） 地处偏远的太平洋岛国密克罗尼西亚联邦今天开始投票，以选出新一届国会议员。尽管几个邻国纷纷向中国靠拢，密国仍持续强化与盟邦美国的关系。

密克罗尼西亚联邦（Federated States of Micronesia）位于关岛东南方的主要海上航道，由零星分布的火山岛和珊瑚环礁组成，数十年来一直是华府最坚定的太平洋盟邦之一。

密国选务机关表示，全国约10万居民今天将投票选出10位国会成员，任期2年。

法新社报导，总统将从另外4名候选人中选出，任期4年，且在2027年前不会面临改选。

现任总统西米纳（Wesley Simina）去年签署1份为期20年的经济与安全协议。根据协议，美国将在未来20年内向密国挹注33亿美元资金。

西米纳当时表示，签署协议是个「重要里程碑」，并将「揭开我国与美国持久伙伴关系的新篇章」。

美国空军去年启动1项规模4亿美元的计画，升级密国最大岛屿雅浦岛（Yap Island）岛上跑道，以容纳更大型的军机。

太平洋岛国索罗门群岛、吉里巴斯和诺鲁近年陆续与台湾断交，以和中国建立更密切的关系。

索罗门群岛2022年与北京签署1份秘密安全协议，引发中国有朝一日可能在该区域扩大军事部署的忧虑。