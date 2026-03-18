美封锁压力增 古巴总统誓言抵抗

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（法新社哈瓦那17法新电）古巴领导人今天表示，如果美国试图接管这个贫穷的岛国，将面临「坚不可摧的抵抗」。

古巴政府面临日益沉重的压力。华盛顿正实施石油封锁，并公开表示希望结束美国与这个一党制共产国家长达近70年的对峙。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）表示，古巴本周宣布允许流亡者投资并拥有企业，但这仍不足以实现川普政府要求的自由市场改革。

卢比欧在白宫告诉记者：「他们昨天的公告不够大刀阔斧，无法解决问题。所以他们必须做出一些重大决断。」

卢比欧是古巴裔美国人，也是该国执政党的激烈批评者。

美国总统川普昨天表示，他将「接管」古巴，还说，「我们很快就会对古巴采取行动」。

但古巴总统狄亚士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）面对华盛顿威胁时态度强硬，他在X上发表声明说，「面对最坏的情况，古巴有一个保证：任何外来侵略者都将遇到坚不可摧的抵抗」。

一名使节今天告诉法新社，古巴愿意与华盛顿进行广泛对话并允许更多投资，但不会讨论改变其政治体制。

古巴驻华盛顿副使节迪耶格斯（Tanieris Dieguez）表示，两国「有很多议题可以谈」，但双方都不应要求对方更换政府。

她说：「任何涉及我们政治体制、政治模式或宪法模式的事项，过去不是、未来也永远不会成为谈判内容。」

「古巴对任何对话的唯一要求，就是尊重我们的主权和自决权。」

「纽约时报」援引未具名的美国官员报导称，川普政府已要求古巴解除狄亚士-卡奈的职务，他被视为对改革持抵抗态度。