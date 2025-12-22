美扩大施压委内瑞拉 加勒比海追缉第3艘油轮

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿21日电） 美国官员今天向法新社表示，美国海岸防卫队（U.S. Coast Guard）正在追缉另一艘据称受到制裁的油轮。此举显示华府当局正在加强针对委内瑞拉重要石油产业的施压行动。

美国总统川普12月16日宣布将封锁进出委内瑞拉的「受制裁油轮」，并要求归还据称在这个石油资源丰富的南美洲国家被窃取的美国资产。

川普也已在加勒比海部署一支庞大的海军舰队，宣称任务是打击毒品贩运，但委国卡拉卡斯当局称这是为推翻总统马杜洛（Nicolas Maduro）的施压行动。

一位不愿具名的美国官员在致法新社的声明中说：「美国海岸防卫队正积极追缉一艘受到制裁、属于黑暗舰队（dark fleet），并参与委内瑞拉规避制裁活动的船只。该船悬挂伪造旗帜，已被发布司法扣押令。」

「纽约时报」引述不愿具名的官员报导，美军于昨天晚间接近贝拉一号，但船只未服从登船受检命令，并继续航行。

美国海岸防卫队20日扣押了「世纪号」（Centuries）油轮。根据TankerTrackers资料，这是一艘中国所有、悬挂巴拿马国旗的油轮。

TankerTrackers表示，这艘船本月稍早在委内瑞拉一座港口装载了180万桶原油，之后于12月18日被护送出委内瑞拉的专属经济区。

法新社查证发现，「世纪号」并未出现在美国财政部的受制裁公司与个人名单上。